أسعار معتدلة في موسم عنيزة للتمور

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شهد موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ، والمقام حالياً في المدينة الغذائية بالمحافظة، اعتدالاً في أسعار التمور .

وسجلت السكرية الحمراء وهي ثاني الأنواع الأكثر طلباً في الفترة الحالية أسعاراً تراوحت من 25 إلى 40 ريالاً حسب الجودة للعبوة بوزن 3 كيلو جرامات ، فيما سجلت ثمرة السكري بدرجاتها الثلاث أسعار جيدة حيث بلغ سعر الدرجة الأولى وزن 3 كيلو 60 ريالاً ، والدرجة الثانية لنفس الوزن 30 ريالاً و15 ريالاً للدرجة الثالثة .

وأفاد أن النوايع ويتصدرها البرحي ونبته علي ونبتة راشد والشقراء وسجلت جميعها أسعار دون الـ 20 ريالا لعبوة زنة 3 كيلو جرامات .