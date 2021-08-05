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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1010887
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 180 يوماً 1955 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وأربعة مساجد في منطقة عسير ومسجدين في منطقة جازان ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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