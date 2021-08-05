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أمير القصيم يؤكد أهمية التطوير المستمر لمثل سباقات الغضا للهجن

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أمير القصيم يؤكد أهمية التطوير المستمر لمثل سباقات الغضا للهجن

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً عن سباق الغضا للهجن الذي اختتمت فعالياته مؤخراً بمشاركة من ملاك الأبل على مستوى المملكة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة، اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، بحضور مدير عام ميدان الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني .
وبارك سمو أمير القصيم للقائمين على السباق هذا النجاح، الذي شهد مشاركة واسعة من ملاك ومؤسسات الهجن للمنافسة في هذا السباق، مشيراً سموه إلى أهمية العمل على التطوير المستمر لمثل هذه السباقات .

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