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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كوريا لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كوريا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كوريا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1010899
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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