تعيين 20 سيدة في مناصب عليا برئاسة الحرمين واستحداث وكالة تمكين المرأة

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعيين 20 ‏سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في ‏مناصب قيادية عليا في الرئاسة‎.‎‎ ‎

وأوضح السديس أنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا ‏وعمليًا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ‏ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية‎.‎

في السياق ذاته، أصدر السديس قرارًا باستحداث منصب ‏وكالة مساعدة لتمكين ‏المرأة؛ في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في ‏الحرمين ‏الشريفين‎.‎

وأشارت الرئاسة العامة إلى أنها تهدف إلى مواصلة العمل على ‏تحقيق ‏أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير ‏جهودهن في ‏خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفقًا لرؤية ‏المملكة 2030.‏