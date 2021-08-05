أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعيين 20 سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.
وأوضح السديس أنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا وعمليًا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.
في السياق ذاته، أصدر السديس قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة؛ في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.
وأشارت الرئاسة العامة إلى أنها تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
تعيين 20 سيدة في مناصب عليا برئاسة الحرمين واستحداث وكالة تمكين المرأة
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعيين 20 سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.
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