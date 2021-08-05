تعليم الشرقية يكرم سبعة من أبنائه المشاركين في ‎الأولمبياد الدولية 2021م

كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، اليوم بمكتبه أبنائه الطلاب السبعة اللذين أحرزوا مؤخراً عدة ميداليات من خلال مشاركتهم في الأولمبياد الدولية 2021م والمتمثلة في المشاركة بمسابقة أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، مسابقة أولمبياد الفيزياء الأوروبي، ومسابقة أولمبياد الكيمياء، مقدماً في الوقت نفسه هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهم الله” واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم أبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.
كما قدم الدكتور العتيبي، خالص التهنئة لأبنائه الطلاب لقوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز ومن خلفهم أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم اللذين كان لهم الدور الكبير في هذا الانجاز، مؤكداً أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلبة للرفع من مستواهم العلمي والفكري وذلك ترجمتاً لتوجيهات الوزارة ممثلة في وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، والتي تسعى جهدها لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيداً بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والتي تقود أبنائنا دائماً لقصب السبق ورفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة.
وأكد مدير التعليم خلال التكريم بأن هذا الإنجاز الوطني الكبير ما هو إلا ترجمة لاستثمار حكومتنا الرشيدة "وفقها الله" في أبنائها ودعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
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