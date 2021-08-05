تعليم الشرقية يكرم سبعة من أبنائه المشاركين في ‎الأولمبياد الدولية 2021م

الدمام- فتحية عبدالله

كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، اليوم بمكتبه أبنائه الطلاب السبعة اللذين أحرزوا مؤخراً عدة ميداليات من خلال مشاركتهم في ‎الأولمبياد الدولية 2021م والمتمثلة في المشاركة بمسابقة أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، مسابقة أولمبياد الفيزياء الأوروبي، ومسابقة أولمبياد الكيمياء، مقدماً في الوقت نفسه هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهم الله” واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم أبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.