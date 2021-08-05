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تعليم حفرالباطن يعتمد عقود تشغيل وصيانة ويستلم خمسة مشاريع تعليمية

تعليم حفرالباطن يعتمد عقود تشغيل وصيانة ويستلم خمسة مشاريع تعليمية

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تعليم حفرالباطن يعتمد عقود تشغيل وصيانة ويستلم خمسة مشاريع تعليمية

تعليم حفرالباطن يعتمد عقود تشغيل وصيانة ويستلم خمسة مشاريع تعليمية
http://almnatiq.net/?p=1010913
حفر الباطن- عبدالله السعيدي

ضمن استعدادات إدارة تعليم حفرالباطن لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣، قامت الإدارة باعتماد مبلغ (45073135) ريالاً لعقود التشغيل والصيانة والنظافة لمدارس المحافظة, بالإضافة إلى استلام 5 مشاريع تعليمية بتكلفة إجمالية بلغت (17,683,263)ريالاً.

وقال مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني، أن المبلغ المعتمد يشمل 17 عقد صيانة وتشغيل بقيمة (40,040,042 )ريالاً بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين للميزانية التشغيلية والنظافة للمدارس التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً،كما تم استلام خمسة مشاريع تعليمية عبارة عن مدرستين نموذج26 فصل ومدرسة نموذج18 فصل وثلاث وحدات طفولة مبكرة وفصول إضافية بعدد من المدارسبتكلفة إجمالية بلغت (17,683,263)ريالاً.

وثمّن القحطاني الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة حفظها الله انطلاقاً من حرصها الدائم على توفير كل مايلزم لتحقيق تعليم مستدام بما يضمن تهيئة البيئة الإيجابية والآمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، مقدماً شكره لفرق العمل المتميزة بإدارة التعليم ومكتب التعليم والمدارس على متابعتهم وعملهم المستمر، مشدداً على سرعة استكمال أعمال الصيانة والإشراف عليها وعدم تأخيرها، وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمستفيدين من المرافق المدرسية والمحافظة على المكتسبات التعليمية؛ لبداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد.

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