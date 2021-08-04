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محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

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محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=1010914
تبوك- فايز السميري:

افتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ‬⁩إبراهيم بن حسين العُمري برنامج ساحة حارتنا، ضمن برنامج ⁧‫نشاطي الذي أطلقته وزارة التعليم صيف هذا العام ‬⁩ وتنفذه إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك بساحة منتزه النخيل في محافظة حقل.
كما شارك المحافظ ومدير ⁧‫تعليم تبوك مع الأبناء الطلاب والطالبات وشركاء النجاح أولياء الأمور في عدد من الفعاليات والمسابقات التي نفذت واطلعا على أبرز الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في برنامج ⁧‫نشاطي‬⁩، مثمنين جهود الجميع في التنظيم والتنفيذ.
كما قدم محافظ حفل ومدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لرعاة البرنامج وهم: فندق حياة حقل، منتجع بيتا، قرية الزهور ومركز غواص رواسي.
يذكر أن مسابقة ساحة حارتنا تأتي ضمن برنامج ⁧‫نشاطي‬⁩ وتتضمن فعاليات ومسابقات شعبية وحركية متنوعة تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع وإيحاء الموروث الشعبي .

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