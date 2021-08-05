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أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

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أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1010946
المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.
وتضمنت الاتفاقيات تنفيذ وإنشاء عدد من الوحدات السكنية الجديدة لمستفيدي الإسكان التنموي في مدينة أبها وشمال أبها ومحافظة بلقرن.
وتحظى المشاريع السكنية في منطقة عسير باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث تضم المنطقة نحو 6432 وحدة سكنية تتوزع في 5 مشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 24 مخططًا تتيح 21,418 أرضًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي “سكني”.

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