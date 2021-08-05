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تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

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تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1010952
المناطق_واس

اعتمدت إدارة تعليم حفر الباطن عقود تشغيل وصيانة واستلام خمسة مشاريع تعليمية لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، بتكلفة إجمالية بلغت ٦٢,٧٥٦,٣٩٨.
وأوضح مدير تعليم حفر الباطن محمد القحطاني، أن العقود تشمل 17 عقد صيانة، إضافة إلى استلام مدرستين نموذجيتين وثلاث وحدات طفولة مبكرة، مشدداً على سرعة استكمال أعمال الصيانة والإشراف، وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمستفيدين من المرافق المدرسية والمحافظة على المكتسبات التعليمية لبداية انطلاق عام دراسي جديد.

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