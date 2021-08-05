تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة

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أقامت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، ملتقى شارة وهواية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بالمنطقة علي العمودي.

وأوضح العمودي أن الملتقى يهدف إلى تهيئة أفضل الفرص للكشافين في جميع المراحل (الأشبال-فتيان- متقدم)، واكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة، وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة، ويستمر حتى السابع من شهر محرم القادم.

وبين أنه يشارك في تقديم المراحل نخبة من المتخصصين في المجال الكشفي، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الملتقى، لافتاً النظر أنه سيمنح الكشاف في نهاية البرنامج الشارات التي اجتاز متطلباتها، وسيكون هناك جوائز للمتميزين والمشاركين، حيث ستعقد الجلسات التدريبية عن بعد عبر برنامج الزوم.