احدث الأخبار

تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة
أبرز المواد
 تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
أبرز المواد
 أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو والجمعية التعاونية للنحّالين
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تضبط (102) خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة: 986 إصابة بكورونا و1055 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
أبرز المواد
 الصحة: الطلاب الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لا يمكنهم حضور اليوم الدراسي الأول
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 11209.42 نقاط
أبرز المواد
 تعليم حفرالباطن يعتمد عقود تشغيل وصيانة ويستلم خمسة مشاريع تعليمية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يؤكد أهمية التطوير المستمر لمثل سباقات الغضا للهجن
منوعات
تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة

تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة

أبرز المواد
تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

أبرز المواد
أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

أبرز المواد

تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة

تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة
http://almnatiq.net/?p=1010955
المناطق_واس

أقامت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، ملتقى شارة وهواية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بالمنطقة علي العمودي.
وأوضح العمودي أن الملتقى يهدف إلى تهيئة أفضل الفرص للكشافين في جميع المراحل (الأشبال-فتيان- متقدم)، واكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة، وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة، ويستمر حتى السابع من شهر محرم القادم.
وبين أنه يشارك في تقديم المراحل نخبة من المتخصصين في المجال الكشفي، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الملتقى، لافتاً النظر أنه سيمنح الكشاف في نهاية البرنامج الشارات التي اجتاز متطلباتها، وسيكون هناك جوائز للمتميزين والمشاركين، حيث ستعقد الجلسات التدريبية عن بعد عبر برنامج الزوم.

روابط ذات صلة

تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال

تعليم حفر الباطن يعتمد مشاريع تعليمية بأكثر من 62 مليون ريال
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير عسير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقطاع الإسكان التنموي بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*