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الدكتور الربيعة يلتقي بسفيرة هولندا لدى المملكة

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الدكتور الربيعة يلتقي بسفيرة هولندا لدى المملكة

الدكتور الربيعة يلتقي بسفيرة هولندا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1010958
المناطق_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الإنساني والإغاثي.
وأشادت السفيرة الهولندية بالجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال المركز لتخفيف معاناة العديد من الشعوب والبلدان المحتاجة في العالم.

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