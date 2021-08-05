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الأمير حسام بن سعود يدشّن مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الباحة

الأمير حسام بن سعود يدشّن مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الباحة

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الأمير حسام بن سعود يدشّن مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الباحة

الأمير حسام بن سعود يدشّن مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1010961
المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، مدرسة الباحة لتعليم القيادة للنساء، بحضور معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي.
وبارك افتتاح المدرسة التي ستمكّن نساء المنطقة من القيادة وقضاء حاجاتهن بكل يسر وسهولة، مؤكداً حرص الإمارة على تمكين المرأة، وإشراكها في بناء ونهضة الوطن.
من جانبه ثمّن الدكتور الحسين رعاية سمو أمير المنطقة حفل التدشين، مؤكداً أن مدرسة تعليم القيادة دليل على سعى الجامعة في خدمة الوطن في شتى المجالات، وتحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني، وصولاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشاهد سموه والحضور فليماً تعريفياً عن مدرسة تعليم القيادة بجامعة الباحة.
من جهته أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي أن المدرسة تهدف ‫إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، والإسهام في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات.
وأفاد أن المشروع يضمّ مبنى رئيس مكوّن من دورين مساحة الدور 2440 متراً مربعاً بمساحة إجمالية تقدر بـ4860 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 30513 متراً مربعاً، إضافة إلى قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.
وبيّن الدكتور الزهراني أنه سيتم البدء في استقبال طلبات الحصول على رخصة قيادة إلكترونياً، خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة الباحة.

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