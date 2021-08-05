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الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة

الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة

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الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة

الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة
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المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مهرجان خيرات الباحة، الذي تنظّمه إدارة المبادرات بإمارة المنطقة، ويستمر لمدة شهر.
وتجوّل على أركان المهرجان، مستمعاً إلى شرح من مدير إدارة المبادرات بالإمارة المشرف على المهرجان نواف المحمدي، الذي بيّن أن المهرجان يضمّ 50 ركناً يعرض من خلالها ٢٤ مزارعاً العديد من المنتوجات الزراعية المتنوعة، التي تشتهر بها المنطقة، مثل العنب والرمان والمانجو والموز والفراولة وزيت الزيتون والخوخ والرطب والبن الشدوي وحبوب القمح والذرة وغيرها.
وأشار سموه إلى أن 26 ركناً خُصصت لعرض منتجات وأعمال المهتمين بالحرف اليدوية والأسر المنتجة من أبناء وبنات المنطقة، التي تشمل الملبوسات والمصوغات والمشغولات والألعاب الشعبية، وأشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها الباحة.
كما وقف على المشاتل الزراعية بأرض المهرجان، التي تضمّ العديد من الشتلات المختلفة للمحاصيل الزراعية بالمنطقة, واطلع على جناحي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه والخدمات التي يقدمانها لدعم الزراعة بالمنطقة.
رافق سموه خلال الزيارة وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

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