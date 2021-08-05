أمير منطقة الجوف يلتقي رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل ، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها .

وأكد خلال اللقاء الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز وقراها، وتلمس احتياجاتهم والرفع عنها والعمل على رعاية مصالح الجميع.

وناقش سموه معهم عدداً من الموضوعات، التي تهم المواطنين بالمنطقة ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط .