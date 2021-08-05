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صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط

صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1010986
المناطق_واس

بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا (كوفيد – 19) بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.
وأوضحت أن المركز يستوعب الآن ما يقارب 10 الآف مستفيد يومياً، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبينة أنه تم تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، يساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.
وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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