احدث الأخبار

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن
أبرز المواد
 صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يستقبل العام الجديد بصيانة 1400 مدرسة
أبرز المواد
 الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات ميدانية للتأكد من تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يلتقي رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية يستقبل وفدًا تجاريًا من لاتفيا
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يدشّن مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الباحة
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يلتقي بسفيرة هولندا لدى المملكة
أبرز المواد
 تعليم مكة المكرمة يقيم ملتقى شارة وهواية للكشافة
أبرز المواد
“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

أبرز المواد
صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط

صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين

أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين

أبرز المواد

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم
http://almnatiq.net/?p=1010991
المناطق_واس

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الجنوبي تسلّمها لكميات المياه الإضافية المخصصة لمنطقة الباحة من المياه المحلاة البالغة (80) ألف م3 / اليوم.
وأوضح رئيس القطاع الجنوبي في الشركة المهندس عبدالله العمري أن كميات المياه المحلاة المخصصة لمنطقة الباحة ارتفعت بنسبة 100% عن السابق لتصل إلى (80) ألف م3 / اليوم، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية، لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة لأول مرة إلى (160) ألف م3 / اليوم.
وأشار إلى أن شبكات المياه مصممة لاستيعاب الكميات الإضافية من المياه المحلاة البالغة أطوالها أكثر من (384) كيلومتراً طوليًا موصولة بحوالي (40) ألف عداد لخدمة أكثر من (278) ألف مستفيد على مستوى منطقة الباحة، ليصل معدل ساعات الضخ إلى (20) ساعة يومياً في (399) حيّاً وقرية، وبضخ مستمر لمدة (24) ساعة في (7) أيام في (152) حيّا وقرية في مدينة الباحة ومحافظات بالجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع.
وأفاد أن هذا المُنجَز يسهم بشكل كبير في مواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلاة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية واستقرارها في المواسم، مع تقليل الاعتماد على مصادر المياه البديلة من سدود وآبار جوفية وصهاريج المياه الناقلة حفاظاً على البيئة, كما تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية بجهود مشتركة لزيادة القدرات الإنتاجية للمياه المحلاة والمياه المنقّاة من السدود والآبار، لرفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية، وجاهزية الخزن الإستراتيجي للمياه لتلبية احتياجات المنطقة، بجهود كوادر وطنية تعمل على تجاوز التحديات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز منظومة الأمن المائي للوصول إلى استدامة الموارد المائية من خلال إيصال مياه الشرب للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن
صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط

صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط
أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين

أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*