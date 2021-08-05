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تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال

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تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال

تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1010994
المناطق_واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الانتهاء من ثلاثة مشروعات تعليمية في قطاعي أبو عريش والعارضة تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال.
وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن المشروعات التعليمية الجديدة تأتي ضمن خطط وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية لاستقبال منسوبي المدارس.
وشملت المباني التعليمية الجديدة مدرسة زيد بن الخطاب للبنين بمكتب التعليم بأبو عريش، ومدرستي بطحان وأبو سبيلة للبنات بمكتب التعليم بالعارضة في الحد الجنوبي، وتضم المباني 51 فصلاً دراسياً، وصالات متعددة الأغراض، ومعامل للغات، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبات، وصالات مصادر تعلم، وصالات رياضية، إضافة إلى مرافق أخرى يستفيد منها أكثر من 1530 طالبا وطالبة.
كما اطّلع مدير تعليم جازان اليوم على سير العمل ونسب الإنجاز في مشروعين تعليميين تابعين لمكتب تعليم المسارحة والحرث يجري تنفيذها حالياً، وتزيد قيمتها الإجمالية عن 23 مليون ريال، وتتضمن ابتدائية ومتوسطة المضايا للبنات، التي تشتمل على 36 فصلاً دراسياً، وصالتين متعددتي الأغراض، ومعملين للغات، ومعملين للحاسب الآلي، ومكتبات، وصالتي مصادر تعلم، وغرفتي تدبير منزلي، والعديد من المرافق الأخرى يستفيد منها أكثر من 1080 طالبة.

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