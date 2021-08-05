احدث الأخبار

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين
أبرز المواد
 هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة
أبرز المواد
 تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال
أبرز المواد
 “المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن
أبرز المواد
 صحة عسير تبدأ العمل في توسعة مركز اللقاحات بخميس مشيط
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يستقبل العام الجديد بصيانة 1400 مدرسة
أبرز المواد
 الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات ميدانية للتأكد من تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يلتقي رؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية يستقبل وفدًا تجاريًا من لاتفيا
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان خيرات الباحة
أبرز المواد
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين

أبرز المواد
هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة

هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة

أبرز المواد
تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال

تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال

أبرز المواد
“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

أبرز المواد

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين
http://almnatiq.net/?p=1011000
المناطق_الدمام

ضبطت بلدية غرب الدمام وبالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، أمس، مستودعين مخالفين داخل الأحياء السكنية، أحدهما يقوم بتزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، والآخر يزاول نشاط تخزين المياه دون ترخيص، وذلك ضمن الجولات المشتركة التي تنفذها البلدية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أنه وامتداداً للجهود المبذولة من قبل مراقبي إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، تم ضبط مستودعين داخل الأحياء السكنية وإغلاقهما بعد رصد تورط إحداهما في تزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، حيث تم حجز أكثر من 10 ألف قطعة كهربائية بالموقع، ويجري واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وقال المهندس فيصل القحطاني أن المستودع الآخر الذي تم ضبطه يزاول نشاط تخزين المياه دون وجود تراخيص نظامية، حيث تم التحفظ على المياه المعبأة، والتي تقدر ب 2000 كرتون، حيث يتم تخزينها وسط بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد رئيس بلدية غرب الدمام على أن البلدية لن تتهاون مع مخالفي الأنظمة والتعليمات البلدية، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940.

روابط ذات صلة

هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة

هيئة العقار تجتمع مع رئاسة أمن الدولة للتأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة
تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال

تعليم جازان يعلن إنجاز ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال
“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

“المياه الوطنية”: 399 حيّاً وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة في اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*