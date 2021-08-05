بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية و2000 كرتون مياه داخل مستودعين مخالفين

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ضبطت بلدية غرب الدمام وبالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، أمس، مستودعين مخالفين داخل الأحياء السكنية، أحدهما يقوم بتزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، والآخر يزاول نشاط تخزين المياه دون ترخيص، وذلك ضمن الجولات المشتركة التي تنفذها البلدية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أنه وامتداداً للجهود المبذولة من قبل مراقبي إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، تم ضبط مستودعين داخل الأحياء السكنية وإغلاقهما بعد رصد تورط إحداهما في تزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، حيث تم حجز أكثر من 10 ألف قطعة كهربائية بالموقع، ويجري واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وقال المهندس فيصل القحطاني أن المستودع الآخر الذي تم ضبطه يزاول نشاط تخزين المياه دون وجود تراخيص نظامية، حيث تم التحفظ على المياه المعبأة، والتي تقدر ب 2000 كرتون، حيث يتم تخزينها وسط بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد رئيس بلدية غرب الدمام على أن البلدية لن تتهاون مع مخالفي الأنظمة والتعليمات البلدية، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940.