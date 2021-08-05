وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.