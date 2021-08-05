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وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي

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وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=1011006
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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