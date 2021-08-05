مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة المعرفة

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مشترك مع جامعة المعرفة في مقر المركز بالرياض.

وقّع المذكرة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ومعالي مدير الجامعة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج.

وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، ومنها دعم العمل الطبي التطوعي في الخارج، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة وإجراء البحوث والدراسات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، والتشارك المعلوماتي بين الطرفين، ومن ذلك مشاركة التقارير والإحصاءات، والتوعية حول دور المركز والتعريف بأنشطته الإغاثية والإنسانية، إلى جانب تعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض، وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية.