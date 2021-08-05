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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد مشروعات الشؤون الفنية

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد مشروعات الشؤون الفنية
http://almnatiq.net/?p=1011029
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تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف القرشي اليوم أعمال إنشاء مبنى حرس الحدود والمرسى، وذلك ضمن مشاريع قطاع الشؤون الفنية للهيئة بينبع الصناعية.
ووقف الدكتور القرشي خلال الجولة على أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء شبكة نظام التبريد بالواجهة البحرية بينبع الصناعية، إضافةً إلى التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية بحي الجار، كما تفقد مشروع إنشاء المباني السكنية بحي السميري وآخر مراحل إنجاز المشروع.

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