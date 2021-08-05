انتبه.. عندما تظهر عليك هذه الأعراض فأنت مُصاب بفقر الدم

المناطق - وكالات:

يمكن تعريف فقر الدم أو “الأنيميا” بأنها الحالة المرضية التي يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من نسبة خلايا الدم الحمراء السليمة، والتي تكون وظيفتها نقل الأكسجين لأنسجة الجسم، أو عندما تكون نسبة تركيز الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء منخفضة.

أعراض الأنيميا

يتعلق ظهور الأعراض بدرجة الأنيميا أو فقر الدم، لكن هناك أعراضاً تشير إلى وجودها، وعندها ينبغي استشارة الطبيب والخضوع لتحاليل صورة الدم الكاملة، بشكل دوري.

عدم انتظام ضربات القلب والصداع

قد تشير الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والصداع المستمر، إلى وجود فقر في الدم أو “أنيميا”، وهو ما يجب معه استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

برودة في القدمين واليدين

يشعر البعض ببرودة في اليدين والقدمين، وهو ما يعني عدم قدرة الدم على الوصول لهذه الأطراف، لذلك ينبغي عند الشعور بهذه الأحاسيس خاصة في فصل الصيف اللجوء للطبيب.

صعوبة في التركيز

قد تكون عدم قدرتك على التركيز أثناء العمل، أو حتى أثناء الحديث مع الآخرين، راجعة لإصابتك بالأنيميا، ففقر الدم من أعراضه عدم القدرة على التركيز، لذلك استشر طبيبك، إن لم يكن لهذا علاقة بحالة مرضية أخرى أو لم يكن عرضًا جانبيًا لأحد الأدوية.

الإرهاق غير العادي

قد يكون الإرهاق طبيعيًا عندما تبذل مجهودًا، لكن عند شعورك بالإرهاق مع أبسط الحركات والنشاطات، أو حتى أثناء الراحة، يجب أن تنتبه؛ لأن هذا قد يعني إصابتك بالأنيميا.

الجلد الشاحب أو المصفر

يعد تحول مظهر الجلد إلى الشحوب أو الاصفرار مع وجود هالات سوداء أو باهتة حول العينين، من الأمور التي تشير إلى نقص الحديد أو الإصابة بفقر الدم.

ضيق في التنفس

يتعرض الأشخاص المصابون بالأنيميا أو فقر الدم، إلى ضيق التنفس، جرّاء انخفاض مستويات الهيموجلوبين، ما يعني انخفاض مستويات الأكسجين، وهو ما يؤدي إلى تسارع معدلات التنفس، وضيق التنفس أحيانًا.

لذلك إذا وجدت نفسك تعاني ضيقاً في التنفس، ولا تقدر على القيام بالمهام اليومية العادية التي اعتدت أن تنفذها بسهولة، مثل المشي أو صعود السلالم أو التمرين، فقد يكون السبب في ذلك هو نقص الحديد.

تورُّم ووجع اللسان والفم

تشمل علامات الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، انتفاخ اللسان أو كونه منتفخاً أو ملتهباً أو شاحباً أو ناعماً بشكل غريب، إضافةً للشعور بالحرقان في الفم، والشقوق الحمراء في زوايا الفم، وجفاف الفم، وقُرحة الفم.

تململ الساقين

إذا شعرت أن ساقك ثقيلة ويصعب تحريكها، وأيقظك هذا من نومك، فإن الأمر قد يكون مرتبطًا بنقص الحديد، فقد توصلت الدراسات إلى أن 25% من المصابين بفقر الدم يعانون نقص الحديد.

العلاج أو الوقاية

يعتمد علاج الأنيميا، إضافة للعلاج الطبي على نظام غذائي صحي ومتوازن، إضافة للتركيز على تناول بعض الأطعمة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي..

الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل (اللحم البقري – البقوليات – العدس – الحبوب الغنية بالحديد – الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر – والفواكه المجفَّفة).

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B-12، والتي تشمل: (اللحوم – مشتقات الحليب – الحبوب الغنية – ومنتجات فول الصويا).

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين C، وتشمل: (الفواكه – العصائر الحمضية – الفلفل – البروكلي – القرنبيط الأخضر – الطماطم – الفراولة – البطيخ).