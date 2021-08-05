مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني البرازيلي لفريق النصر، مانو مينيز، ينوي استبعاد الوافد الأرجنتيني الجديد على فريقه، موري من قائمته لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد التعاقد مع محمد آل فتيل.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع آل فتيل لتدعيم صفوف فريقه في الآسيوية كانت من أسباب تسارع إدارة النصر في إتمام الصفقة في ظل إيقاف المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو، عن اللقاء لنيلهما بطاقتين صفراوين إضافة إلى المغربي عبدالرزاق حمد الله في مواجهة السد القطري الأخيرة في دور المجموعات.

ويلتقي النصر نظيره تركتور سازي تبريز الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل في الدوحة ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي النصر التعاقد بشكل رسمي مع المدافع الدولي محمد آل فتيل، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الأهلي.