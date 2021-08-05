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تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

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http://almnatiq.net/?p=1011041
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأوضح أنه لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية، ويكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

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