الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا

المناطق - القصيم:

أصدر أمير القصيم فيصل بن مشعل، توجيهًا بوقف 5 فعاليات ومهرجانات مخالفة لتدابير كورونا.

وأبرزت إمارة القصيم، في بيان اليوم الخميس، أن القرار جاء بناء على ما ورد من جهات الاختصاص، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.