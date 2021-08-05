احدث الأخبار

قوات الأمن البيئي تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ
أبرز المواد
 مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”
أبرز المواد
 رسمياً.. رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد مشروعات الشؤون الفنية
أبرز المواد
 انتبه.. عندما تظهر عليك هذه الأعراض فأنت مُصاب بفقر الدم
أبرز المواد
 هيئة التراث تكشف عن تسجيل 14 موقعاً أثرياً جديداً في الربع الثاني من العام الحالي
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار تستضيف وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تضبط (178) شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صحة جازان تنظّم برنامج “التواصل الفاعل وإدارة الاجتماعات”
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية إسبانيا
أبرز المواد
قوات الأمن البيئي تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة

قوات الأمن البيئي تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا

الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

أبرز المواد
مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”

مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”

أبرز المواد

قوات الأمن البيئي تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة

قوات الأمن البيئي تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة
http://almnatiq.net/?p=1011048
المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا

الأمير فيصل بن مشعل يوقف 5 فعاليات مخالفة لتدابير كورونا
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ
مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”

مدرب النصر يُبعد “موري” عن الآسيوية بسبب “آل فتيل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*