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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1011061
المناطق - واس:

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والعقيق والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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