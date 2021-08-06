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أمير القصيم يزور مركز الصليبية ويلتقي بالأهالي

أمير القصيم يزور مركز الصليبية ويلتقي بالأهالي
http://almnatiq.net/?p=1011074
المناطق - واس:

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم مركز الصليبية التابع لمحافظة عيون الجواء، يرافقه الوكيل المساعد للشؤون التنموية في إمارة القصيم عبدالرحمن السعوي، ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف، ورئيس مركز الصليبية خالد بن كساب بن مشلوط.
وأكد سمو أمير القصيم خلال لقائه بأهالي المركز أن مثل هذه الزيارات المباركة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة عن قرب.
وقال سموه إن ما تحقق للمنطقة من دعم سخي واهتمام كبير في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والزراعية، يأتي بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – لكل ما من شأنه رفعة للوطن والمواطنين.

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