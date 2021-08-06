تعاونية الرؤية بالشرقية تزور جازان وتدعم مزارعيها

الدمام- المناطق:

قام وفد من وزاره البيئة والمياه والزراعة و جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي بالمنطقة الشرقية بزيارة لمنطقة جازان تم فيها زيارة بعض المزارع والتي تختص بمنتجات محلية موسمية لمنطقة جازان تفعيلاً لمبادرة (هذا موسمها) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة الشهر الماضي دعماً للمزارعين المحليين ومنتجاتهم الموسمية .



وعن هذه الزيارة قال عبدالعزيز الدوامي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، أن منطقة جازان تعتبر واحدة من أفضل المناطق الزراعية في المملكة ، حيث تتميز بالعديد من المنتجات الزراعية المميزة وهي على سبيل المثال لا الحصر : الموز ، الببايا، المانجو ، والبن وغيرها من المنتجات .وأضاف الدوامي بأن جازان عبارة عن منجم طبيعي لما تمتلكه من تنوع جغرافي ساحر ومقومات جذب يمكن إستثمارها ، حيث تنتشر بها مزارع البن والفواكه والخضروات .



وخلال الجولة تمت زيارة مزرعة البن لصاحبها جبران المالكي والتي تتميز بزراعة البن والمنتجات التحويلية حيث التنوع في الزراعة وإنتاج البن وتصديره بجودة عاليةومن ضمن المزارع التي تمت زيارتها هناك ( مزرعة زليخة الكعبي ) والتي تعتبر أول سيدة سعودية تستثمر في المجال الزراعي ، فهي تمتلك مزرعة للموز ، وتعمل حالياً على زراعة الببايا العضوية بكميات تجارية .وعن أهداف الزيارة ختم الدوامي بقوله أن جمعية الرؤية التعاونية تهدف لدعم المزارعين ورفع عبء التسويق عن كاهلهم ليتفرغوا للزراعة بجودة عالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي .