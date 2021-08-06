الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم في بورصة نيويورك، إثر انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.

فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 248.47 نقطة بما يعادل 0.71 في المئة إلى 35041.14 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 24.53 نقطة أو 0.56 في المئة إلى 4427.19 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 109.26 نقطة أو 0.74 في المئة إلى 14889.79 نقطة.

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