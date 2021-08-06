المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

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المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي
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وافقت المحكمة الدستورية في فرنسا على تصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل، أو الذين يحملون فحصاً لكوفيد-19 نتيجته سلبية، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.

وأثار هذا القانون المثير للجدل – الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الاثنين القادم – احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي، مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة “دكتاتورية” صحية، حيث جمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخصٍ من كل أنحاء فرنسا.

وأوضحت المحكمة أمس أن القيود توازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية، في حين رحّب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بقرار المحكمة، قائلاً : إنه “سيسمح بالنشر الكامل لإستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد – 19 “.

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