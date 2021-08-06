أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أبرز المواد
المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
تعاونية الرؤية بالشرقية تزور جازان وتدعم مزارعيها

تعاونية الرؤية بالشرقية تزور جازان وتدعم مزارعيها

أبرز المواد

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة
http://almnatiq.net/?p=1011094
المناطق - واس:

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

روابط ذات صلة

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
تعاونية الرؤية بالشرقية تزور جازان وتدعم مزارعيها

تعاونية الرؤية بالشرقية تزور جازان وتدعم مزارعيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*