انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومبيعات الليلة الأولى تتخطى الـ 200 ألف

انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومبيعات الليلة الأولى تتخطى الـ 200 ألف

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أبرز المواد
المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد

انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومبيعات الليلة الأولى تتخطى الـ 200 ألف

انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومبيعات الليلة الأولى تتخطى الـ 200 ألف
http://almnatiq.net/?p=1011096
المناطق - واس:

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين والمنتجين والمهتمين، وذلك في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وسجّل المزاد في ليلته الأولى حصيلة مبيعات بلغت 221 ألف ريال، لقاء خمسة صقور شهدت تنافسًا قويًا للظفر بها، وذلك لمزاياها التي تتسم بها، وندرة سلالاتها التي تنحدر منها.

ووفر النادي لملاك الصقور مواقع لاستضافتها، وقاعة لإجراء عملية البيع المباشر والمزايدة، مهيأة لاستقبال الصقارين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا التي أقرتها وزارة الصحة، وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي كان قد نظّم في أكتوبر الماضي مزاد نادي الصقور السعودي الأول، المختص في الصقور التي تم طرحها (صيدها أو شبكها) على أرض المملكة، وحقق المزاد حصيلة مبيعات قياسية، تجاوزت 10 ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد، بيع فيها 102 صقر من أربعة أنواع.

ويواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، وتُنقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل، وكذلك القنوات التلفزيونية الراعية، ويوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لبيع الصقور، وسيكون هذا المزاد تنافسيًا يوميًا للبيع المباشر والسريع، يعزز هواية الصيد بالصقور كإرث متجدد، يحرص النادي على نقله للأجيال القادمة.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة
المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي

المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيّد فرض التصريح الصحي
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*