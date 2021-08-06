أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

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أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة
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المناطق - واس:

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أن المهرجانات الزراعية الموسمية بالمنطقة تحوّلت إلى صناعة تتميز بها، كونها تستفيد من الصناعات التحويلية، التي أسهمت في دعم جميع المنتجات الزراعية التي تنتجها، كالعنب والرمان والتين وغيرها.
وأبدى سموه اعتزازه بما شاهده في مهرجان العنب في القصيم من إنتاج عالي الجودة، الذي يعطي أملاً كبيراً بأن يكون المهرجان أكثر تطوراً خلال السنوات القادمة.
ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بما تحقق من جهود لتفعيل مبادرة أرض القصيم خضراء، مشيراً إلى أن ذلك هو المطلب الذي تسعى إليه المبادرة، لتكتسي هذه الأرض بالأشجار الخضراء.
وقدّم سمو أمير القصيم شكره وتقديره لجميع القائمين على المهرجان، مثمّناً جهود محافظ عيون الجواء والجهات الحكومية واللجان العاملة في المهرجان.
وكان سموه قد زار مهرجان العنب في نسخته الثامنة أمس، بمركز الصليبية التابعة لمحافظة عيون الجواء، وتجوّل فيه، واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة، اشتملت على أكثر من 80 معرضاً، وطريقة إعداد عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان، بعد ذلك اطلّع سموه على الصناعات التحويلية لمنتج العنب.
وشهد سمو أمير القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة محافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف، الذي أبدى فيها سعادته بحضور سموه ورعايته للمهرجان، مقدراً لسموه هذه البادرة الطيبة، مشيراً إلى أن مهرجان العنب في القصيم يعدّ واحداً من أهم المهرجانات الزراعية بالمملكة، وأسهم في تحقيق العوائد المالية للمزارعين، التي تتزايد مع كل موسم، حتى أصبح المهرجان موعداً يترقبه مزارعو العنب والمهتمين من داخل وخارج المنطقة.
كما قُدّم خلال الحفل، عرضاً مرئياً يحكي مسيرة مهرجان العنب في القصيم ويبرز الحرص على رفع إنتاج العنب، وفي نهاية الحفل كرّم سموه المزارعين والداعمين للمهرجان.
رافق سموه خلال الزيارة الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي، ومحافظ عيون الجواء محمد العساف، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المهندس عبد العزيز الرجيعي وأمين المنطقة بالنيابة المهندس نايف أبو سرداح.

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