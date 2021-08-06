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وزير التعليم ووزير الدولة الياباني يبحثان سبل تعزيز الأبحاث المشتركة بين جامعات البلدين

وزير التعليم ووزير الدولة الياباني يبحثان سبل تعزيز الأبحاث المشتركة بين جامعات البلدين
http://almnatiq.net/?p=1011104
المناطق - واس:

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس بوزير الدولة الياباني لسياسات العلوم والتقنية إنوي شنجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين بمدينة تريستا في إيطاليا.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات سياسات العلوم والتقنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث المتميزة في اليابان.

كما بحثا مشاركة المملكة في منتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS Forum) لعام 2021م، وزيادة أعداد الطلبة اليابانيين الدارسين في المملكة، وسعي وزارة التعليم لزيادة الابتعاث إلى الجامعات اليابانية المتميزة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري، ووكيل جامعة دار العلوم للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.

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