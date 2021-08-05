جامعة نجران تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران نتائج المقبولين في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1443 هـ.

ودعت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل بنت ظافر الشهري المتقدمين للدخول على الرابط الآتي؛ لمعرفة النتائج:https://cutt.us/najranuniversity ،والاطلاع عليها من خلال ” اسم المستخدم والرقم السري ورقم الطلب”، مؤكدة ضرورة تسديد الرسوم الدراسية للمقبولين المطلوبة على رقم الحساب SA9480000205608010490087 ” مصرف الراجحي”

ولمعرفة الرسوم المطلوبة ينبغي الدخول على الرابط :https://dpgs.nu.edu.sa/99

وبينت الدكتورة الشهري أن آخر موعد لتسديد الرسوم هو نهاية دوام يوم الأحد 07 – 01 – 1443 هـ، ويعتبر القبول لاغياً في حال عدم التسديد.

وحثت العمادة على ضرورة إرسال المستندات – المتمثلة في وصل الإيداع البنكي باسم الطالب حيث لا يقبل أي إيداع باسم آخر كذلك لا يقبل وصل الصراف – وشهادة البكالوريوس، وكذلك السجل الأكاديمي، والهوية الوطنية / إقامة، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] مع كتابة اسم ورقم الجوال واسم البرنامج الذي تم القبول فيه.

وحددت العمادة أرقام التواصل في حال وجود استفسارات من خلال الأرقام التالية : 0175428785—0175428157 – 0175428863-0175421907