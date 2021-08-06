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أمطار رعدية على عدة مناطق .. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أمطار رعدية على عدة مناطق .. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

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أمطار رعدية على عدة مناطق .. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”

أمطار رعدية على عدة مناطق .. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
http://almnatiq.net/?p=1011128
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ) ,قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية, في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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