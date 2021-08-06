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الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام

الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام

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الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام

الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
http://almnatiq.net/?p=1011130
المناطق - وكالات

حمّل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.
وقال خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن المنتهية فترة عمله، يان كراوسر، في الرياض :” إن حكومة بلاده أبدت مرونة وتنازلات، سعياً منها لتحقيق تطلعات اليمنيين في تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث”, مضيفاً أن هذه المرونة قوبلت بتعنّت وصلف غير مبرر من قبل الميليشيا الحوثي الإرهابية .
وأكّد بن مبارك، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”, أن موقف الميليشيا السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ أن شنّت عدوانها على الشعب اليمني، مشدداً على ممارسة أقصى الضغوط لدفع الميليشيا نحو السلام.
من جانبه، أكّد المسؤول الألماني وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه, ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار,وإحلال السلام باليمن .

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