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السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام

السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام
http://almnatiq.net/?p=1011132
المناطق - وكالات

أكّد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.
وجدد السفير خلال لقائه بوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ “.
من جهته، نوه الوزير اليمني، بما تقدمه بريطانيا من دعم لبلاده في الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

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