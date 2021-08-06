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رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي

رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي
http://almnatiq.net/?p=1011134
المناطق - وكالات

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تسعى إلى بناء دولة مدنية حديثة، بجيش “حقيقي وقوي ومنظم”.
وقال الدبيبة في كلمة له أمام الجنود أمس إن هدف الحكومة حالياً هو دعم بناء الجيش، إلى جانب بناء دولة حديثة “توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها”.

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