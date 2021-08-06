احدث الأخبار

ميسي.. 4 وجهات محتملة بعد “الانفصال التاريخي”
الرياضة
 أمريكا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1.4 مليار
دولي
 رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي
دولي
 السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام
دولي
 مساعد وزير الاتصالات : تحويل “العشرين” فريق الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل حدث تاريخي بدأت جهوده من رئاسة المملكة
محليات
 أمطار غزيرة على عسير حتى الـ ٨ مساءً
منطقة عسير
 تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات
منوعات
 لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية
صحة
 لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا
دولي
 الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي
دولي
 أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة
منطقة القصيم
 الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
دولي
ميسي.. 4 وجهات محتملة بعد “الانفصال التاريخي”

ميسي.. 4 وجهات محتملة بعد “الانفصال التاريخي”

الرياضة
أمريكا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1.4 مليار

أمريكا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1.4 مليار

دولي
رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي

رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي

دولي
السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام

السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام

دولي

أمريكا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1.4 مليار

أمريكا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1.4 مليار
http://almnatiq.net/?p=1011140
المناطق - وكالات

أعلن خفر السواحل الأمريكي ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار خلال عمليات عدة.

ووصف رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين خلال مؤتمر صحافي في بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا المخدرات التي تم ضبطها، وتبلغ نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كيلوغراما من القنب، بأنها “أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل”.

وقال الكابتن تود فانس إن عمليات الضبط نفذتها وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأميركي.

واضاف أن “جهود هذا الطاقم وجهت ضربة قاصمة في الحرب ضد الشبكات الإجرامية التي خلقت التأثير المزعزع للاستقرار الذي نشهده جميعا في أميركا الوسطى وعلى الحدود الجنوبية لبلدنا”.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن كمية المخدرات المضبوطة تزيد عن ضعف ما ضبطته الدوريات الأميركية خلال عام 2020 بأكمله.

روابط ذات صلة

رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي

رئيس الحكومة الليبية يؤكّد مساعي حكومته إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي
السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام

السفير البريطاني لدى اليمن يؤكّد استمرار بلاده في مساعيها لإحلال السلام
لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا

لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*