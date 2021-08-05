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ميسي.. 4 وجهات محتملة بعد “الانفصال التاريخي”

ميسي.. 4 وجهات محتملة بعد “الانفصال التاريخي”
http://almnatiq.net/?p=1011141
المناطق - وكالات

لحظات حزينة عاشها مشجعي برشلونة الإسباني، بإعلان رحيل الإسطورة ليونيل ميسي عن صفوف النادي، في خبر “مدوي” مساء الخميس.

وارتفعت التكهنات حول الوجهة القادمة لأفضل لاعب بالعالم 6 مرات، الذي سيقرر قريبا النادي الجديد الذي سيمثله، والذي من المحتمل أن يكون واحدا من 4 أندية عملاقة في أوروبا.

يذكر أن ميسي حر بالتوقيع مجانا مع أي ناد يختاره، ولكن النادي الجديد سيتحمل راتبا “فلكيا” لا مثيل له في أوروبا، وهو ما قد يشكل عقبة حقيقية لأندية كثيرة.

باريس سان جرمان

يبدو باريس سان جرمان المرشح الأول للتعاقد مع ميسي، وذلك بسبب القدرة الكبيرة للنادي الباريسي على دفع الرواتب “الخيالية”، التي يغري بها النجوم.

سان جرمان هو الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات حتى الآن، ويبدو أنه عازم على الدخول في الموسم الجديد بكل “شراسة”، لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

تشلسي

بطل أوروبا يرغب بتعزيز فريقه، ورئيس النادي الملياردي الروسي رومان أبراموفيتش، يبدو أنه منح “ميزانية مفتوحة” للفريق للتعاقد مع الكبار، مكافأة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

تشلسي بالتأكيد سيستفيد من لاعب بحجم ميسي في خط الهجوم، خاصة وأنه يعاني من غياب مهاجم فعال.

مانشستر سيتي

بطل إنجلترا يمتلك القدرة المادية الأكبر في بلاده للتكفل براتب لاعب مثل ميسي، وقد يكون المرشح الأبرز للتعاقد مع ميسي من إنجلترا.

من العوامل التي قد تدفع ميسي إلى سيتي هو وجود مدربه السابق بيب غوارديولا، وهما عملا معا وحققا جميع الألقاب في برشلونة قبل 10 أعوام.

العودة للأرجنتين

احتمال العودة للأرجنتين لطالما كان خيارا مطروحا لميسي، الذي إذا ما عاد لناديه نيولز أولد بويز، أو اختار ناد آخر في الأرجنتين مثل بوكا جونيورز، سيكون “هدية” من اللاعب لبلاده، وسيكون براتب أقل بكثير مما كان سيتقاضاه في أوروبا.

هذه الخطوة تبدو مستبعدة الآن، ولكنها قد تكون خطوة نهائية بعد عدة أعوام “للبرغوث”.

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