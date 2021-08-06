“أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا”.. مانشستر سيتي يوقع مع غريلش

المناطق - وكالات

أصبح النجم الإنجليزي الشاب جاك غريلش “أغلى لاعب” في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد أن وقع مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال “تاريخية”.

ووقع بطل إنجلترا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع غريلش قادما من أستون فيلا، مقابل 100 مليون جنيه أسترليني، أو ما يعادل 117 مليون يورو، في عقد طويل يمتد إلى 6 مواسم.

وأصبح بذلك غريلش أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا، متفوقا على الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد قبل عدة أعوام مقابل 89 مليون جنيه أسترليني.

وسيرتدي غريلش الرقم 10 مع “السيتيزينس”، وذلك بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى برشلونة، الذي كان يرتدي الرقم.

وبهذه الصفقة “المدوية”، دعم مانشستر سيتي خط وسطه بواحد من أبرز المواهب الشابة في إنجلترا، والذي يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث يتوقع أن تتم المداورة بينه وبين النجم البلجيكي كيفن دي بروين.