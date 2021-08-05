احدث الأخبار

تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات
منوعات
 لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية
صحة
 لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا
دولي
 الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي
دولي
 أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة
منطقة القصيم
 الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
دولي
 أمطار رعدية على عدة مناطق .. وطقس شديد الحرارة على “الشرقية”
أبرز المواد
 تقرير أممي يفيد بانخفاض إعادة توطين اللاجئين بسبب جائحة كورونا
دولي
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مُقيمين باكستانيين ارتكبا 5 جرائم اعتداء على الأموال
منطقة مكة المكرمة
 أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1 %
أبرز المواد
 جامعة نجران تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير مدفوعة الرسوم
منطقة نجران
 المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
محليات
تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات

تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات

منوعات
لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية

لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية

صحة
لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا

لإطفاء الحرائق.. تركيا تستنجد بإسرائيل وتتجاهل دول أوروبا

دولي
الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

دولي

لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية

لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية
http://almnatiq.net/?p=1011144
المناطق - وكالات

طور باحثون صينيون جهازا لتنظيم ضربات القلب يعمل من دون بطارية، بل يستمد الطاقة من نبضات القلب نفسه.

ويعتمد الجهاز الجديد على تجميع الطاقة الحركية للقلب، التي تتشكل عن طريق ضخ الدم عبر هذا العضو.

ووفق ما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الإخبارية الأميركية، فإن الباحثين يجرون حاليا مزيدا من الدراسات والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات للتحقق من سلامته، قبل اعتماده للاستعمال البشري.

وبحسب الباحث في الهندسة الميكانيكية بجامعة “شانغهاي جياو تونغ” في الصين يي زيران، فإن الاختلاف بين جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد والأجهزة القديمة يكمن في طريقة إمداد الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تطوير العديد من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزراعة في المستقبل.

وأشار يي إلى أن “القوة العملية للقلب هي 0.5 نيوتن، فيجب أن تكون الطاقة الناتجة حوالي 192 ميكرو وات. وبالنسبة لجهاز تنظيم ضربات القلب التجاري، يكفي ما لا يقل عن 10 ميكرو وات تقريبا لعمله الطبيعي”.

وتتصل أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية ببطاريات خارجية عبر أسلاك، حيث تعمل البطارية على تشغيل الجهاز المنقذ للحياة، مما يسمح له بالحفاظ على نبضات القلب بانتظام.

روابط ذات صلة

انتبه.. عندما تظهر عليك هذه الأعراض فأنت مُصاب بفقر الدم

انتبه.. عندما تظهر عليك هذه الأعراض فأنت مُصاب بفقر الدم
الصحة: 986 إصابة بكورونا و1055 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: 986 إصابة بكورونا و1055 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية
بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا

بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*