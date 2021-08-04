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قبل الموعد الرسمي لطرحها.. تسريب صورة “الساعة المنتظرة”

قبل الموعد الرسمي لطرحها.. تسريب صورة “الساعة المنتظرة”

علوم وتكنولوجيا

قبل الموعد الرسمي لطرحها.. تسريب صورة “الساعة المنتظرة”

قبل الموعد الرسمي لطرحها.. تسريب صورة “الساعة المنتظرة”
http://almnatiq.net/?p=1011146
المناطق - وكالات

سربت مواقع متخصصة في الأخبار التقنية صورا للساعة المنتظرة، التي تصنعها شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا الأميركي “غوغل”.

وتعمل الساعة الذكية الجديدة بنظام تشغيل “غوغل” الجديد المعروف بـ”Wear OS”، وتأتي بلونين هما الأسود والفضي، مع حواف دائرية ملساء لا تتخللها أي حواجز.

وتتطابق هذه الصور التي نشرها موقع “فيرج” التقني مع تلك التي نشرها المسرب المعروف إيفان بلاس في يوليو الماضي.

ولعل الأهم في هذه الصور أنها تعطي ملمحا عن نظام التشغيل الجديد للمرة الأولى على ساعة ذكية.

لكن الصور لا تكشف أكثر من ذلك، فهي مجرد شاشة سوداء اللون بإعدادات أولية تطلب من المستخدم ضبط الوقت.

وكانت “سامسونغ” و”غوغل” أعلنتا في مايو الماضي أنهما ستدمجان نظامي “Wear OS” و”Tizen”، بما يعد بتحسينات في عمر البطارية وسرعة أكبر في تحميل التطبيقات.

ومن المقرر أن تكشف “سامسونغ” في 11 من أغسطس الجاري عن عدد من الأجهزة الذكية، بما في ذلك تلك القابلة للطي.

وكانت الشركة كشفت في مؤتمرها العام أغسطس الماضي عن ساعات ذكية، مما يعني أنه من المؤكد أن نشاهد ساعة ذكية جديدة الأسبوع المقبل.

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