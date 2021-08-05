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أمطار غزيرة على عسير حتى الـ ٨ مساءً

أمطار غزيرة على عسير حتى الـ ٨ مساءً
http://almnatiq.net/?p=1011165
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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