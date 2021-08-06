خطيب المسجد النبوي: على المسلم تدبر سرعة الأيام وتقارب الزمان وتلاحم الأحداث وانقضاء الأعمار

خطيب المسجد النبوي: على المسلم تدبر سرعة الأيام وتقارب الزمان وتلاحم الأحداث وانقضاء الأعمار

منطقة المدينة المنورة
خطيب المسجد الحرام : من سمات المسلم تعظيمه شعائرَ الله وعدمُ انتهاك الحرمات وعدم الاستهانة بما شرع الله.

خطيب المسجد الحرام : من سمات المسلم تعظيمه شعائرَ الله وعدمُ انتهاك الحرمات وعدم الاستهانة بما شرع الله.

محليات
تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة

منطقة نجران
أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

الاقتصاد

أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار
http://almnatiq.net/?p=1011192
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار الذهب ،اليوم، لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرض الذهب لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو .
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1802.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 % في الأسبوع.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1 %

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1 %
أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*