مدير سجون منطقة عسير يزور ” بر أبها “

المناطق - عسير

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استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه صباح اليوم الخميس 26 ذو الحجة 1442هـ سعادة اللواء سلمان بن عبدالعزيز العواد مدير السجون بمنطقة عسير ومرافقيه .

وقد تم بحث أوجه التعاون وبناء شراكة مجتمعية .

وعبّر” العواد ” عن سعادته لزيارة الجمعية وما تقدمه من خدمات اجتماعية وأعمالٍ إنسانية مباركة في المنطقة .

من جهته رحّب ” بن فحاس ” بضيفه مقدماً شكره على هذه الزيارة التي تدل على التعاون المجتمعي الهادف لما يحقق النفع والفائدة لكل أطياف المجتمع ، وأكدّ استعداد الجمعية لدعم البرامج والأنشطة المجتمعية للنزلاء وأسرهم .