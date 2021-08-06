أمير منطقة الباحة يفتتح مشروع متنزه الشروق بمحافظة العقيق

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، مشروع متنزه الشروق بمركز بهر بمحافظة العقيق بقيمة تجاوزت 36 مليون ريال.

وفور وصوله سموه اطلع على عدد من اللوحات التصميمية للمشروع, واستمع لشرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن مكونات المتنزه الذي يقع على مساحة 200 ألف متر مربع, وتكسوه مسطحات خضراء بمساحة 62 ألف متر مربع, و 5669 شجرة.

ويشتمل المتنزه على بحيرة وشلالات بمساحة 1785 متر مربع, ومسرح بمساحة 640 متر مربع ومدرجات سعتها 250 شخص, وممرات مشاه داخلية بطول 7 الآف متر طولي, ومناطق لألعاب الأطفال, إضافة إلى مواقف تتسع لـ 500 سيارة, وساحة احتفالات بمساحة 2300 متر مربع.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, ومحافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله.